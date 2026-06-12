Poitiers

Itinérance

15 Place du Maréchal-Leclerc Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-04

Chaque été, Itinérance invite habitants et visiteurs à découvrir le patrimoine des communes de Grand Poitiers à travers une programmation culturelle gratuite et accessible à tous. De juillet à août, expositions, concerts, spectacles, animations patrimoniales et rencontres artistiques prennent place dans des sites remarquables du territoire.

En 2026, quatre rendez-vous rythment la saison estivale à Jazeneuil, Tercé, Savigny-L’Évescault et Curzay-sur-Vonne. Entre patrimoine, création artistique, histoire locale et moments conviviaux, Itinérance offre une expérience originale pour explorer les richesses culturelles de Grand Poitiers tout au long de l’été. .

15 Place du Maréchal-Leclerc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinérance

L’événement Itinérance Poitiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers