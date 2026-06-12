Itinérance Poitiers
Itinérance Poitiers samedi 4 juillet 2026.
Poitiers
Itinérance
15 Place du Maréchal-Leclerc Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-04
Chaque été, Itinérance invite habitants et visiteurs à découvrir le patrimoine des communes de Grand Poitiers à travers une programmation culturelle gratuite et accessible à tous. De juillet à août, expositions, concerts, spectacles, animations patrimoniales et rencontres artistiques prennent place dans des sites remarquables du territoire.
En 2026, quatre rendez-vous rythment la saison estivale à Jazeneuil, Tercé, Savigny-L’Évescault et Curzay-sur-Vonne. Entre patrimoine, création artistique, histoire locale et moments conviviaux, Itinérance offre une expérience originale pour explorer les richesses culturelles de Grand Poitiers tout au long de l’été. .
15 Place du Maréchal-Leclerc Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Itinérance
L’événement Itinérance Poitiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Grand Poitiers
À voir aussi à Poitiers (Vienne)
- Festival 3×3 Poitiers 19 juin 2026
- Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers 19 juin 2026
- PILI PILI FESTIVAL – 2 JOURS – PASS 2 JOURS PARC DES EXPOSITIONS DE POITIERS Poitiers 20 juin 2026
- PILI PILI FESTIVAL – 1 JOUR PARC DES EXPOSITIONS DE POITIERS Poitiers 20 juin 2026
- POETIC LOVER TOUR ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers 25 juin 2026