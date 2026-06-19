AGENDA · Poitiers
Fête Nationale de Poitiers Poitiers
mercredi 15 juillet 2026 · Poitiers
Informations pratiques
Poitiers
Fête Nationale de Poitiers
Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Festivités du 14 juillet .
Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête Nationale de Poitiers
L’événement Fête Nationale de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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