Informations pratiques

Poitiers

Fête Nationale de Poitiers

Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Festivités du 14 juillet .

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête Nationale de Poitiers

L’événement Fête Nationale de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne