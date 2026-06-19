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AGENDA · Poitiers

Fête Nationale de Poitiers Poitiers

mercredi 15 juillet 2026 · Poitiers

Fête Nationale de Poitiers Poitiers

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif

Poitiers

Fête Nationale de Poitiers

Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Festivités du 14 juillet   .

Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête Nationale de Poitiers

L’événement Fête Nationale de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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