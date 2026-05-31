Danse hypnotique avec Aurore au Jardin à Tison, Poitiers – 4 juillet, Jardin à Tison, Poitiers

Danse hypnotique avec Aurore au Jardin à Tison, Poitiers – 4 juillet Samedi 4 juillet, 20h00 Jardin à Tison Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/31f8b541 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une expérience artistique unique à Poitiers ? Le 4 juillet 2026, le Jardin à Tison accueille une performance singulière : « 2 mains et 10 pieds ». Laissez-vous envoûter par la rencontre entre le piano d’Aurore et les talents de cinq danseuses amateures. Inspirée par la musique hypnotique de Philip Glass, cette soirée promet un moment de poésie musicale et de créativité dans un cadre chaleureux. Les places sont limitées, pensez à réserver pour soutenir les artistes et vivre ce moment hors du temps.

4 juillet 2026 Jardin à Tison ️ Prix libre, places limitées

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Jardin à Tison Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/31f8b541 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/31f8b541 »}]

Danse hypnotique et piano au Jardin à Tison, 4 juillet, Poitiers Hormur Arts vivants