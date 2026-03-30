Balade conviviale : les couloirs verts du 12e Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Balade conviviale : les couloirs verts du 12e Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris samedi 18 avril 2026.
Retrouvons-nous en compagnie pour une belle balade conviviale ! Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.
Dans la cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, Samedi 21 mars, nous partirons à la découverte des couloirs verts du 12e arrondissement, entre la Coulée Verte et la Petite Ceinture…
La même balade aura lieu le matin de 10h à 13h et l’après-midi de 14h30 à 17h30 : vous pouvez choisir votre créneau !
Et de 13h à 14h30… pique nique convivial !
Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire sur place ou en ligne.
Les détails du parcours et du point de rendez-vous seront communiqués par mail/sms aux inscrits
Marcher ensemble pour être bien avec soi-même et avec les autres !
Le samedi 18 avril 2026
de 14h30 à 17h30
Le samedi 18 avril 2026
de 10h00 à 13h00
payant
3€ / personne.
Inscription obligatoire sur place ou en ligne
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris
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