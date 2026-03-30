Balade conviviale : les couloirs verts du 12e Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris

Retrouvons-nous en compagnie pour une belle balade conviviale ! Une fois par mois, le Centre Annie Fratellini vous offre une occasion de découvrir notre ville autrement et surtout de passer un bon moment ensemble.

Dans la cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, Samedi 21 mars, nous partirons à la découverte des couloirs verts du 12e arrondissement, entre la Coulée Verte et la Petite Ceinture…

La même balade aura lieu le matin de 10h à 13h et l’après-midi de 14h30 à 17h30 : vous pouvez choisir votre créneau !

Et de 13h à 14h30… pique nique convivial !

Tarif : 3€ par personne, inscription obligatoire sur place ou en ligne.

Les détails du parcours et du point de rendez-vous seront communiqués par mail/sms aux inscrits

Marcher ensemble pour être bien avec soi-même et avec les autres !

Le samedi 18 avril 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 18 avril 2026

de 10h00 à 13h00

payant

3€ / personne.

Inscription obligatoire sur place ou en ligne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00;2026-04-18T14:30:00+02:00_2026-04-18T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61566708579358 https://www.facebook.com/profile.php?id=61566708579358



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini et trouvez le meilleur itinéraire

