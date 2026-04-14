Balade costumée à poney, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Balade costumée à poney Dimanche 26 avril, 14h00 pont de la citadelle Pas-de-Calais

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Une façon originale pour vos petits bouts de choux de visiter la citadelle. En effet quoi de mieux que de partir à l’assaut d’un ancien château royal devenu citadelle en poney, et costumé en princesse ou chevalier !!!

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]

balade à poney, costumé

service citadelle