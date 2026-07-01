Balade crépusculaire, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

vendredi 10 juillet 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson

Informations pratiques

Balade crépusculaire Vendredi 10 juillet, 20h30 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 55 02 40 »}, {« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}]

Pique-nique et promenade pour découvrir lucioles, hérissons, lièvres, …