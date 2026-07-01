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Balade crépusculaire, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

vendredi 10 juillet 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson

Balade crépusculaire, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Jardins ethnobotaniques de La Gardie
Adresse
Chemin de Panissière, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Balade crépusculaire Vendredi 10 juillet, 20h30 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 55 02 40 »}, {« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}]
Pique-nique et promenade pour découvrir lucioles, hérissons, lièvres, …

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