Balade crépusculaire, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson
vendredi 10 juillet 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson
Informations pratiques
Balade crépusculaire Vendredi 10 juillet, 20h30 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00
Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 55 02 40 »}, {« type »: « email », « value »: « jardins.ethno@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardinethno.fr »}]
Pique-nique et promenade pour découvrir lucioles, hérissons, lièvres, …
À voir aussi à Rousson (Gard)
- Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson 7 juillet 2026
- One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson 8 juillet 2026
- Récolte des céréales anciennes, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson 18 juillet 2026
- Pool party et foot, Espace Jean Jaures, Rousson 19 juillet 2026
- Soirée musicale, Espace Jean Jaures, Rousson 24 juillet 2026