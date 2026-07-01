Récolte des céréales anciennes, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson

Informations pratiques

Récolte des céréales anciennes Samedi 18 juillet, 09h00 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

© Sophie Brunet

Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 45 67 89 »}, {« type »: « email », « value »: « arcavene@gmail.com »}]

Découvrez les Jardins ethnobotaniques de La Gardie et participez à la récolte de céréales anciennes.