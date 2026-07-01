Récolte des céréales anciennes, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson
samedi 18 juillet 2026 · Jardins ethnobotaniques de La Gardie · Rousson
Informations pratiques
Récolte des céréales anciennes Samedi 18 juillet, 09h00 Jardins ethnobotaniques de La Gardie Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00
© Sophie Brunet
Jardins ethnobotaniques de La Gardie Chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 06 78 55 02 40 https://jardinethno.fr https://www.facebook.com/ArcAvene/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 45 67 89 »}, {« type »: « email », « value »: « arcavene@gmail.com »}]
Découvrez les Jardins ethnobotaniques de La Gardie et participez à la récolte de céréales anciennes.
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