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AGENDA · Rousson

Marché nocturne, Espace Jean Jaures, Rousson

jeudi 6 août 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson

Marché nocturne, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Espace Jean Jaures
Adresse
1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard

Marché nocturne Jeudi 6 août, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Artisanat, produits locaux, décoration, bijoux , vêtements, … Avec le groupe Gandarva.

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