Marché nocturne, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Marché nocturne Jeudi 6 août, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-06T19:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]

Artisanat, produits locaux, décoration, bijoux , vêtements, … Avec le groupe Gandarva.