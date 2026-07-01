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Toro piscine, Parc intergénérationnel, Rousson

samedi 8 août 2026 · Parc intergénérationnel · Rousson

Toro piscine, Parc intergénérationnel, Rousson

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Parc intergénérationnel
Adresse
Rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Toro piscine Samedi 8 août, 19h00 Parc intergénérationnel Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-08T19:00:00+02:00 – 2026-08-08T23:59:00+02:00

Buvette sur place.

Parc intergénérationnel Rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Avec la peña Del Fuego.

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