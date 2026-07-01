Soirée observation du ciel étoilé, Préhistorama, Rousson

Informations pratiques

Soirée observation du ciel étoilé Mercredi 5 août, 19h00 Préhistorama Gard

10 € ; Gratuit moins de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T19:00:00+02:00 – 2026-08-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-05T19:00:00+02:00 – 2026-08-05T23:30:00+02:00

Mercredi 5 août – En soirée

Découvrez le Préhistorama lors d’une visite guidée, puis prolongez l’expérience par une observation du ciel étoilé animée par l’association L’Étoile cévenole.

Une soirée originale qui vous invite à voyager à travers le temps, des premiers hommes aux étoiles, pour une immersion entre préhistoire et astronomie.

À partir de 19h30, visite libre du Préhistorama. À 21h, visite guidée du site (places limitées).

Tarif : 10€ par personne, gratuit moins de 6 ans.

Sur réservation.

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 86 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}]

Visite guidée du Préhistorama suivie d’une observation du ciel étoilé en partenariat avec l’Étoile cévenole. étoiles préhistoire