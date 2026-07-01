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Concert de Trio Impulsion, Espace Jean Jaures, Rousson

vendredi 14 août 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson

Concert de Trio Impulsion, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Espace Jean Jaures
Adresse
1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Concert de Trio Impulsion Vendredi 14 août, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Avec Daniel Rol. Pop, rock, variétés françaises et internationales.

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