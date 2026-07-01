AGENDA · Rousson
Concert de Trio Impulsion, Espace Jean Jaures, Rousson
vendredi 14 août 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson
Informations pratiques
Concert de Trio Impulsion Vendredi 14 août, 19h00 Espace Jean Jaures Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Avec Daniel Rol. Pop, rock, variétés françaises et internationales.
À voir aussi à Rousson (Gard)
- Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson 7 juillet 2026
- One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson 8 juillet 2026
- Conférence « Il y a 40 ans : l’aven de l’Arquet » par Evelyne CREGUT-BONNOURE et Nicolas LATEUR, Préhistorama, Rousson 7 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine, Préhistorama, Rousson 19 septembre 2026
- Visite guidée du château de Rousson, Château de Rousson, Rousson 19 septembre 2026