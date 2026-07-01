One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

One Women Show : “Bienveillante !?” Mercredi 8 juillet, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Buvette et restauration.

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]

De Bénédicte Bousquet. Précédé d’un apéritif musical avec le groupe Noonless et fin de soirée avec le groupe Ace of Strings. Spectacle