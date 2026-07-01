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One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson

mercredi 8 juillet 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson

One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Lieu
Espace Jean Jaures
Adresse
1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

One Women Show : “Bienveillante !?” Mercredi 8 juillet, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00

Buvette et restauration.

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
De Bénédicte Bousquet. Précédé d’un apéritif musical avec le groupe Noonless et fin de soirée avec le groupe Ace of Strings. Spectacle

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