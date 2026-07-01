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Pool party et foot, Espace Jean Jaures, Rousson

dimanche 19 juillet 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson

Pool party et foot, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Espace Jean Jaures
Adresse
1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Pool party et foot Dimanche 19 juillet, 17h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00

Buvette et petite restauration.

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Venez faire du “ventre glisse”, toboggans et atelier maquillage, ou profitez de la retransmission sur écran géant du match de la coupe du monde de football.

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