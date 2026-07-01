AGENDA · Rousson
Pool party et foot, Espace Jean Jaures, Rousson
dimanche 19 juillet 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson
Informations pratiques
Pool party et foot Dimanche 19 juillet, 17h00 Espace Jean Jaures Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T23:59:00+02:00
Buvette et petite restauration.
Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Venez faire du “ventre glisse”, toboggans et atelier maquillage, ou profitez de la retransmission sur écran géant du match de la coupe du monde de football.
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