AGENDA · Rousson
Soirée musicale, Espace Jean Jaures, Rousson
vendredi 24 juillet 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson
Informations pratiques
Soirée musicale Vendredi 24 juillet, 19h00 Espace Jean Jaures Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Avec les groupes Radio 333 et Les VP.
À voir aussi à Rousson (Gard)
- Vacances d’été : ateliers enfant, Préhistorama, Rousson 7 juillet 2026
- One Women Show : “Bienveillante !?”, Espace Jean Jaures, Rousson 8 juillet 2026
- Balade crépusculaire, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson 10 juillet 2026
- Récolte des céréales anciennes, Jardins ethnobotaniques de La Gardie, Rousson 18 juillet 2026
- Pool party et foot, Espace Jean Jaures, Rousson 19 juillet 2026