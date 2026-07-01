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Soirée musicale, Espace Jean Jaures, Rousson

vendredi 24 juillet 2026 · Espace Jean Jaures · Rousson

Soirée musicale, Espace Jean Jaures, Rousson

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Espace Jean Jaures
Adresse
1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson
Ville
30340 Rousson
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Soirée musicale Vendredi 24 juillet, 19h00 Espace Jean Jaures Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Espace Jean Jaures 1 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 42 »}]
Avec les groupes Radio 333 et Les VP.

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