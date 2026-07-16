Balade dans le Strasbourg colonial, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

Balade dans le Strasbourg colonial Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles. Durée : 3h (marche 1h15, stations 1h40)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Strasbourg n’est en rien une grande métropole coloniale comparable à Nantes ou Bordeaux. Elle n’en est pas moins fortement imprégnée de références à l’histoire coloniale à travers le nom de ses rues, les statues, collections publiques, plaques commémoratives… Cette balade dans le cadre des journées du patrimoine propose de revisiter cette mémoire à travers un parcours entre la Bnu et statue d’A. Schweitzer, monument Leclerc, statues de Kleber et de Gutenberg, maison d’enfance de de Foucauld, Ecole de santé militaire, Ancienne douane, demeures et cafés remarquables…

Balade animée par Roland Pfefferkorn et Jean Claude Richez et les auteurs disponibles du Guide du Strasbourg colonial (Editions Syllepse, 2026).

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Strasbourg n’est en rien une grande métropole coloniale comparable à Nantes ou Bordeaux. Elle n’en est pas moins fortement imprégnée de références à l’histoire coloniale à travers le nom de ses rues,…

©Christophe Hamm – OTSR