Balade dans les pas des ânes de la Dive ! au château d’Oiron château d’Oiron Plaine-et-Vallées
mardi 25 août 2026 · château d'Oiron · Plaine-et-Vallées
Informations pratiques
Plaine-et-Vallées
Balade dans les pas des ânes de la Dive ! au château d’Oiron
château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
En famille, découvrez le château d’Oiron sous un nouvel angle en partant à la rencontre des ânes qui vivent sur le domaine. Au fil d’une promenade conviviale, laissez-vous guider par Gaëlle, leur éleveuse, qui vous dévoilera le quotidien de ces animaux attachants!
En famille, découvrez le château d’Oiron sous un nouvel angle en partant à la rencontre des ânes qui vivent sur le domaine. Au fil d’une promenade conviviale, laissez-vous guider par Gaëlle, leur éleveuse, qui vous dévoilera le quotidien de ces animaux attachants!
Qui sont les ânes de la Dive ? Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ? Comment communiquent-ils entre eux ? Pourquoi ont-ils trouvé leur place au château d’Oiron ?
Petits et grands pourront observer les animaux de près, mieux comprendre leurs besoins, leurs comportements et les liens qu’ils entretiennent avec leur environnement. Cette visite est aussi l’occasion de découvrir comment leur présence contribue à l’entretien et à la valorisation des espaces naturels du domaine.
Une expérience originale mêlant découverte du patrimoine, nature et rencontre animale, pour partager un moment privilégié au cœur du parc du château. .
château d’Oiron 10 Rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade dans les pas des ânes de la Dive ! au château d’Oiron
Bring the whole family and discover the Château d’Oiron from a new perspective as you set out to meet the donkeys that live on the estate. During a leisurely stroll, let Gaëlle, their caretaker, guide you as she reveals the daily lives of these endearing animals!
L’événement Balade dans les pas des ânes de la Dive ! au château d’Oiron Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-07-21 par Maison du Thouarsais
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