Les nuits des étoiles Le Chateau d’Oiron Plaine-et-Vallées
vendredi 7 août 2026 · Le Chateau d'Oiron · Plaine-et-Vallées
Informations pratiques
Plaine-et-Vallées
Les nuits des étoiles
Le Chateau d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À l’occasion de la nuit des étoiles, le château d’Oiron et l’association d’astronomie l’ObservaThouars vous invitent à lever les yeux vers le ciel. À partir de 20h30, participez à une conférence, ainsi qu’à un quizz avec des lots à la clés.
À l’occasion de la nuit des étoiles, le château d’Oiron et l’association d’astronomie l’ObservaThouars vous invitent à lever les yeux vers le ciel. À partir de 20h30, participez à une conférence, ainsi qu’à un quizz avec des lots à la clés. Des télescopes seront installés pour admirer le ciel étoilé avec les explications de l’ObservaThouars.
Prévoir plaid, chaises et lampe de poche. .
Le Chateau d’Oiron 10 rue du Château Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 96 51 26 oiron@monuments-nationaux.fr
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English : Les nuits des étoiles
%C0 To celebrate the Night of the Stars, the Château d’Oiron and the astronomy association l’ObservaThouars invite you to look up at the sky. Starting at 8:30 p.m., join us for a lecture and a quiz with prizes to be won.
L’événement Les nuits des étoiles Plaine-et-Vallées a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Thouarsais
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