Balade d’antan : cartes postales anciennes au fil des rues, Château renaissance, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Balade d’antan : cartes postales anciennes au fil des rues 19 et 20 septembre Château renaissance Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans la vie coulongeoise du XXe siècle grâce à la « Balade d’antan ».

Au fil de votre déambulation dans les rues de Coulonges-sur-l’Autize, découvrez sept lieux emblématiques à travers des reproductions de cartes postales anciennes : la place du Champ-de-Foire, l’aire aux cochons, la place du Minage et ses halles aux poissons, la Grand’Rue, l’ancien hôtel de ville, la gare et le lavoir de la rue de l’Église.

Une promenade à parcourir librement, pour remonter le temps, redécouvrir des lieux chargés d’histoire et flâner dans un centre-ville à l’architecture éclectique.

Château renaissance 4 place du Château, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 06 10 72 http://www.coulonges-sur-lautize.fr Laissez-vous conter l’histoire insolite du château de Coulonges-sur-l’Autize et de la famille d’Estissac. Classé au titre des Monuments Historiques, ce château est l’un des plus beaux exemples architecturaux de la Renaissance en Poitou. Venez découvrir ses vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez charmé par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château !

Grâce à la notoriété de ses propriétaires, le château va connaître un grand rayonnement au XVIe siècle. On y recevra notamment Charles IX, Catherine de Médicis, Marguerite de Valois… ainsi que Rabelais et Montaigne, proches de la famille d’Estissac.

Faites une pause dans le parc du château !

Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.

Plongez dans la vie Coulongeoise au XXe siècle avec la « balade d’antan ». Au cours de votre déambulation à travers les rues de Coulonges-sur-l’Autize, vous pouvez découvrir 7 lieux emblématiques à à…

©Stendy Mallet