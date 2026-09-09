Club lecture Place des Halles Coulonges-sur-l’Autize
mercredi 9 septembre 2026 · Place des Halles · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Club lecture
Place des Halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Rencontres, échanges et discussions entre passionnés de lecture,
présentation de livres coups de coeur , à la bibliothèque. .
Place des Halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47 bibliotheque@coulongessurlautize.com
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English : Club lecture
L’événement Club lecture Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-08-06 par CC Val de Gâtine
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