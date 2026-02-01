Balade d’architecture contemporaine au centre-ville de Besançon, Besançon, centre-ville, Besançon
samedi 19 septembre 2026 · Besançon, centre-ville · Besançon
Informations pratiques
Balade d’architecture contemporaine au centre-ville de Besançon Samedi 19 septembre, 14h00 Besançon, centre-ville Doubs
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Cet itinéraire vous propose de découvrir des projets d’architecture et d’urbanisme contemporains qui prennent place dans le patrimoine bisontin.
Du parc des Glacis à la Cité universitaire Canot en passant par la Cité des Arts, nous vous invitons à venir (re)découvrir la ville de Besançon et son architecture contemporaine, moderne et unique.
Vous serez accompagnés par l’un de nos architectes conseillers, qui saura vous faire partager l’histoire architecturale de chacun des points d’intérêts présentés lors de la visite.
Cet itinéraire est issu du site ITINÉRAIRES CAUE : https://www.itineraires-caue.fr/
Besançon, centre-ville Allée de l’Ordre de la Libération, 25000 Besançon Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-balade-darchitecture-contemporaine-au-centre-ville-de-besancon/ »}] [{« link »: « https://www.itineraires-caue.fr/ »}]
Cet itinéraire vous propose de découvrir des projets d’architecture et d’urbanisme contemporains qui prennent place dans le patrimoine bisontin.
©caue25
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