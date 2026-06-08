Balade décalée à vélo Melle
Balade décalée à vélo Melle dimanche 20 septembre 2026.
Melle
Balade décalée à vélo
2 Pl. Aristide Briand Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Balade animée en patois poitevin et français. De la Ferme de la Genellerie à Saint-Martin au Champ de Foire à Charzay et retour.
Des interventions ponctueront le trajet à l’aller et au retour pour évoquer l’histoire de l’élevage mulassier, le rôle des mules et des ânes dans les campagnes, ainsi que les grandes foires d’autrefois.
La balade est ouverte aux vélos, avec la possibilité de minibus pour les personnes ne pouvant pédaler.
Gratuit.
Sur réservation, 50 personnes maximum. .
2 Pl. Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr
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English : Balade décalée à vélo
L’événement Balade décalée à vélo Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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