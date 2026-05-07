Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois
Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois jeudi 16 juillet 2026.
Chemillé-sur-Indrois
Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Une balade nature pour s’émerveiller et apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent ! Accompagnés par L’Herbandine, partez à la découverte de la flore locale, de ses usages et de ses secrets, au fil d’une promenade accessible et enrichissante.
Renseignements 06 51 18 28 75
Une balade nature pour s’émerveiller et apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent ! Accompagnés par L’Herbandine, partez à la découverte de la flore locale, de ses usages et de ses secrets, au fil d’une promenade accessible et enrichissante.
Renseignements 06 51 18 28 75 .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 18 28 75
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English :
A nature walk to marvel at and learn to recognize the plants that surround us! Accompanied by L’Herbandine, discover the local flora, its uses and its secrets, during an accessible and enriching walk…?
Information: 06 51 18 28 75
L’événement Balade Découverte de la Flore avec l’herbandine Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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