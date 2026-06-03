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Balade découverte des mares du 11e Square Maurice Gardette Paris

Balade découverte des mares du 11e Square Maurice Gardette Paris

Balade découverte des mares du 11e Square Maurice Gardette Paris mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Square Maurice Gardette

Adresse : 2 rue du Général-Blaise

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : <p><br></p>

Cette visite sera accompagnée par des agents de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.

Durée de la visite : 1h30.

Pour vous inscrire, merci de remplir ce questionnaire. Le point de rencontre vous sera transmis une fois l’inscription validée.

Dans le cadre de la Fête des mares, une balade guidée gratuite est organisée le mercredi 10 juin, à 14h, par le Conseil de Quartier Léon Blum – Folie-Régnault.
Le mercredi 10 juin 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T15:30:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise  75011 Paris


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