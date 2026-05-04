Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Domaine du Bois de Laud Montélimar
Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Domaine du Bois de Laud Montélimar jeudi 9 juillet 2026.
Montélimar
Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud
Domaine du Bois de Laud 75, chemin des Catalins Montélimar Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
L’Office de tourisme vous propose une balade accompagnée de Dorothée de DOROTERRA pour partir à la découverte des plantes sauvages et médicinales du Domaine du Bois de Laud dont le propriétaire est brasseur biérologue et …
.
Domaine du Bois de Laud 75, chemin des Catalins Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Tourist Office invites you to join Dorothée de DOROTERRA on a walk to discover the wild and medicinal plants of the Domaine du Bois de Laud, whose owner is a brewer, beer-maker and …
L’événement Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma La Grève Place du Temple Montélimar 8 mai 2026
- Banquet Le Canon Français Palais des Congrès Montélimar 8 mai 2026
- CHANTAL GOYA PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 9 mai 2026
- Le banquet drômois à Montélimar avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 9 mai 2026
- Spectacle Chantal Goya Palais des Congrès Montélimar 9 mai 2026