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Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Domaine du Bois de Laud Montélimar

Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Domaine du Bois de Laud Montélimar jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Domaine du Bois de Laud

Adresse : 75, chemin des Catalins

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 2 2 2

Montélimar

Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud

Domaine du Bois de Laud 75, chemin des Catalins Montélimar Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

L’Office de tourisme vous propose une balade accompagnée de Dorothée de DOROTERRA pour partir à la découverte des plantes sauvages et médicinales du Domaine du Bois de Laud dont le propriétaire est brasseur biérologue et …
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Domaine du Bois de Laud 75, chemin des Catalins Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20  info@montelimar-tourisme.com

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English :

The Tourist Office invites you to join Dorothée de DOROTERRA on a walk to discover the wild and medicinal plants of the Domaine du Bois de Laud, whose owner is a brewer, beer-maker and …

L’événement Balade Découverte des plantes médicinales au Domaine du Bois de Laud Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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