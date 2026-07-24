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AGENDA · Sainte-Menehould

Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales office de tourisme Sainte-Menehould

samedi 3 octobre 2026 · office de tourisme · Sainte-Menehould

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
office de tourisme
Adresse
15 place du Général Leclerc
Ville
51800 Sainte-Menehould
Département
Marne
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Sainte-Menehould

Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales

office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Tout public
Explorez les secrets des plantes sauvages médicinales, comestibles, dépolluantes et bien plus encore, lors d’une balade guidée avec Maïenthème. Une immersion dans l’univers fascinant de la nature !
Sur inscription à partir de 6 personnes.   .

office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales

L’événement Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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