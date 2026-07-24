Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales office de tourisme Sainte-Menehould

Informations pratiques

Sainte-Menehould

Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales

office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Explorez les secrets des plantes sauvages médicinales, comestibles, dépolluantes et bien plus encore, lors d’une balade guidée avec Maïenthème. Une immersion dans l’univers fascinant de la nature !

Sur inscription à partir de 6 personnes. .

office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales

L’événement Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne