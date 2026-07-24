Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales office de tourisme Sainte-Menehould
samedi 3 octobre 2026 · office de tourisme · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Sainte-Menehould
Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales
office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
Explorez les secrets des plantes sauvages médicinales, comestibles, dépolluantes et bien plus encore, lors d’une balade guidée avec Maïenthème. Une immersion dans l’univers fascinant de la nature !
Sur inscription à partir de 6 personnes. .
office de tourisme 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales
L’événement Balade découverte plantes comestibles sauvages et médicinales Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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