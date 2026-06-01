Balade des 3 chapelles avec vue panoramique sur Digne, Crypte archéologique, Digne-les-Bains
Balade des 3 chapelles avec vue panoramique sur Digne, Crypte archéologique, Digne-les-Bains samedi 27 juin 2026.
Balade des 3 chapelles avec vue panoramique sur Digne Samedi 27 juin, 09h15 Crypte archéologique Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:15:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T09:15:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
9h15, au départ de la Crypte, balade des 3 chapelles avec vue panoramique sur Digne (se munir de baskets, 1 bouteille d’eau et 1 chapeau)
Crypte archéologique Rue du Prévot 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 61 09 73 »}, {« type »: « email », « value »: « crypte@dignelesbains.fr »}]
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