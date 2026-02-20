Balade des Sucs Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Balade des Sucs

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

2026-06-28

Balade des Sucs pour voitures anciennes avant 2000, sur 200km. Jeu de découverte et repas à midi.

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com

English :

Balade des Sucs for classic cars before 2000, over 200km. Discovery game and lunch.

