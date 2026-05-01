Balade dessinée Tiers Lieu Magnac-Laval

Magnac-Laval

Balade dessinée

Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Partons pour une promenade douce où l’on observe la nature, s’arrête pour croquer en quelques traits les paysages, les animaux et les détails du chemin. Ambiance détendue, matériel minimal (crayon, bloc) et conseils simples pour libérer la créativité de chacun Plaisir garanti pour tous les âges! .

Tiers Lieu 9 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Balade dessinée

L’événement Balade dessinée Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin