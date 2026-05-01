Célébrons La Danse Théâtre de Verdure Magnac-Laval

Magnac-Laval

Célébrons La Danse

Théâtre de Verdure Rue Camille Grellier Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Par une douce soirée printanière en plein air, la musique résonne et invite chacun à entrer dans la danse sous un ciel encore lumineux. Entre pas partagés et rythmes entraînants, les styles se mêlent dans une ambiance festive et conviviale. La nuit s’installe peu à peu, enveloppant la fête d’une atmosphère chaleureuse où la danse devient un moment de pur plaisir collectif. (En case de pluie la soirée aura lieu à l’Espace du Rocher). .

Théâtre de Verdure Rue Camille Grellier Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Célébrons La Danse

L’événement Célébrons La Danse Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin