Célébrons La Danse Théâtre de Verdure Magnac-Laval
Célébrons La Danse Théâtre de Verdure Magnac-Laval mardi 26 mai 2026.
Magnac-Laval
Célébrons La Danse
Théâtre de Verdure Rue Camille Grellier Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Par une douce soirée printanière en plein air, la musique résonne et invite chacun à entrer dans la danse sous un ciel encore lumineux. Entre pas partagés et rythmes entraînants, les styles se mêlent dans une ambiance festive et conviviale. La nuit s’installe peu à peu, enveloppant la fête d’une atmosphère chaleureuse où la danse devient un moment de pur plaisir collectif. (En case de pluie la soirée aura lieu à l’Espace du Rocher). .
Théâtre de Verdure Rue Camille Grellier Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Célébrons La Danse
L’événement Célébrons La Danse Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin
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