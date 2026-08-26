Balade-Ecriture de Lardy à Chamarande L’Atelier sous les Toits Paris
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier sous les Toits · Paris
Informations pratiques
Sur les sentiers forestiers du petit bois qui surplombe le village de Lardy, jusqu’au château de Chamarande, écrire dehors, au rythme de nos pas. Lever le stylo, humer le parfum de
la terre, écouter le chant d’un oiseau perché dans les charmes, les chênes ou les buissons d’aubépine. Prendre le temps.
Nous alternons la marche et les pauses
pour l’écriture. Le rythme est tranquille, propice à l’observation et à
l’écoute de notre environnement.
Chacun emporte son pique-nique pour le déjeuner et, bien sûr, de quoi écrire !
Si la météo ne permet pas la sortie, nous improvisons, pour ceux qui le souhaitent, un atelier d’écriture sous les toits dans notre atelier du 12ᵉ arrondissement à Paris.
10 adultes maximum
Pré-requis : aucun
Écrire et marcher dans la nature : une journée d’écriture en plein air, de Lardy à Chamarande en Essonne, des sentiers forestiers au parc du château.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 17h00
payant
60 euros la journée.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00
L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/balade-ecriture.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr
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