Balade-Ecriture de Lardy à Chamarande L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Sur les sentiers forestiers du petit bois qui surplombe le village de Lardy, jusqu’au château de Chamarande, écrire dehors, au rythme de nos pas. Lever le stylo, humer le parfum de

la terre, écouter le chant d’un oiseau perché dans les charmes, les chênes ou les buissons d’aubépine. Prendre le temps.

Nous alternons la marche et les pauses

pour l’écriture. Le rythme est tranquille, propice à l’observation et à

l’écoute de notre environnement.

Chacun emporte son pique-nique pour le déjeuner et, bien sûr, de quoi écrire !

Si la météo ne permet pas la sortie, nous improvisons, pour ceux qui le souhaitent, un atelier d’écriture sous les toits dans notre atelier du 12ᵉ arrondissement à Paris.

10 adultes maximum

Pré-requis : aucun

Écrire et marcher dans la nature : une journée d’écriture en plein air, de Lardy à Chamarande en Essonne, des sentiers forestiers au parc du château.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

payant

60 euros la journée.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/balade-ecriture.html +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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