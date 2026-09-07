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BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE, Quai Danton, Chinon

samedi 19 septembre 2026 · Quai Danton · Chinon

BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE, Quai Danton, Chinon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quai Danton
Adresse
Quai Danton, 37500 Chinon
Ville
37500 Chinon
Département
Indre-et-Loire

BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE 19 et 20 septembre Quai Danton Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Ponton d’embarquement quai Daton

Balade en bateau sur la Vienne pour découvrir la ville depuis un point de vue exceptionnel.
Départ ponton quai Danton, à côté de la guinguette, durée 1h30
₋ Samedi, 16h, sortie patrimoine
Tarif réduit à 15€/pers
– Samedi, 17h30, apéro boat
Rarif 35€/pers
– Dimanche, 11h, sortie patrimoine
Tarif réduit à 15€/pers

Réservation au 0676745114 ou via le site bateaux-promanades-chinon.com

Quai Danton Quai Danton, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://ville-chinon.com [{« type »: « phone », « value »: « 0676745114 »}]
Ponton d’embarquement quai Daton

©Ville de Chinon

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