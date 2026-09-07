BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE, Quai Danton, Chinon
samedi 19 septembre 2026 · Quai Danton · Chinon
Informations pratiques
BALADE EN BATEAU – COMPAGNIE DE NAVIGATION VIENNE ET LOIRE 19 et 20 septembre Quai Danton Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Ponton d’embarquement quai Daton
Balade en bateau sur la Vienne pour découvrir la ville depuis un point de vue exceptionnel.
Départ ponton quai Danton, à côté de la guinguette, durée 1h30
₋ Samedi, 16h, sortie patrimoine
Tarif réduit à 15€/pers
– Samedi, 17h30, apéro boat
Rarif 35€/pers
– Dimanche, 11h, sortie patrimoine
Tarif réduit à 15€/pers
Réservation au 0676745114 ou via le site bateaux-promanades-chinon.com
Quai Danton Quai Danton, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://ville-chinon.com [{« type »: « phone », « value »: « 0676745114 »}]
Ponton d’embarquement quai Daton
©Ville de Chinon
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