Bal!ade en Boischaut Spectocle ça cartonne

Châteaumeillant Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Clown et magie jeune public

Après avoir voyagé dans le monde entier, Lucien se lance dans une nouvelle aventure extraordinaire où la magie et la poésie se mêlent à la construction d’une maison pas comme les autres. Son ambition ? Un édifice en carton, fruit de son imagination et de ses talents de bricoleur. Mais sa gaucherie légendaire risque de pimenter la construction, et les cartons rebelles pourraient bien lui donner du fil à retordre. Rires et surprises garantis dans cette aventure où l’impossible devient possible ! Alors, prêt à embarquer aux côtés de Lucien pour un voyage inoubliable ? Réservation 06.44.20.48.55 0 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 20 48 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From the roar of the earth to the song of the birds, Echophone transports us into a spellbinding world of sound, through a voyage of initiation akin to wave magic.

L’événement Bal!ade en Boischaut Spectocle ça cartonne Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-02-25 par OT CHATEAUMEILLANT