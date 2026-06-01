Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort Châteaumeillant
Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort Châteaumeillant samedi 13 juin 2026.
Châteaumeillant
Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort
5 la Chêne Châteaumeillant Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
33 jardins ouverts dans l’indre et le cher www.cpiebrenne.fr
Un week-end pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité!
Entrée libre .
5 la Chêne Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr
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English :
33 open gardens in indre and cher: www.cpiebrenne.fr
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUMEILLANT
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