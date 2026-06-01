Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort Châteaumeillant samedi 13 juin 2026.

Châteaumeillant

Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort

5 la Chêne Châteaumeillant Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

33 jardins ouverts dans l’indre et le cher www.cpiebrenne.fr

Un week-end pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment d’échanges et de convivialité!

Entrée libre .

5 la Chêne Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

33 open gardens in indre and cher: www.cpiebrenne.fr

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel L’Ort Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-06-03 par OT CHATEAUMEILLANT