Balade en bords de Vienne Visite Guidée Limoges
vendredi 24 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Balade en bords de Vienne Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Les Bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.
– Visite d’1h30 non accessible PMR
– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.
– Rendez-vous communiqué sur le billet.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Balade en bords de Vienne Visite Guidée
L’événement Balade en bords de Vienne Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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