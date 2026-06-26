Informations pratiques

Limoges

Balade en bords de Vienne Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Les Bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.

– Visite d’1h30 non accessible PMR

– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.

– Rendez-vous communiqué sur le billet.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Balade en bords de Vienne Visite Guidée

L’événement Balade en bords de Vienne Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole