Balade en forêt du Touquet, Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage

samedi 19 septembre 2026 · Intersection de l'allée des Pâquerettes et de l'allée des Coquelicots, 62520 Le Touquet-Paris-Plage · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Balade en forêt du Touquet Samedi 19 septembre, 14h30 Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Plantée en 1855, la forêt du Touquet regorge d’une flore et d’une faune variées et exceptionnelles. A chaque saison accompagner d’ un guide nature venez à la rencontre des pins maritimes, emblème de la station ; des feuillus : érables, chênes, hêtres, camérisiers et de la rare pyrole avec ses jolies clochettes…Avec un peu de chance vous pourrez apercevoir un chevreuil, un écureuil et même le discret et rare pic noir !Samedi à 14h30 (durée : 2h) | Prévoir chaussures de marche

Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com

Départ : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots, 62520 Le Touquet-Paris-Plage allée des coquelicots, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

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© pôle Patrimoine & Nature Le Touquet