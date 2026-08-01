Informations pratiques

Meslan

Balade en mobylette

Stade Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Environ 60 km de balade à travers les routes et paysages de la région. Un rendez-vous pour les passionnés de deux-roues anciens, placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. Réservation obligatoire par SMS. .

Stade Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 54 71 25

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English :

L’événement Balade en mobylette Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan