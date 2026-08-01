AGENDA · Meslan
Balade en mobylette Meslan
dimanche 23 août 2026 · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Balade en mobylette
Stade Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Environ 60 km de balade à travers les routes et paysages de la région. Un rendez-vous pour les passionnés de deux-roues anciens, placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. Réservation obligatoire par SMS. .
Stade Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 54 71 25
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English :
L’événement Balade en mobylette Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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