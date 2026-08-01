Initiation au Géocaching Rue de Beg Er Lann Meslan

Informations pratiques

Meslan

Initiation au Géocaching

Rue de Beg Er Lann Plan d’eau Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Le Géocaching est une grande chasse aux trésors des temps modernes. A l’aide de smartphones et d’une application gratuite les joueurs partent à la recherche de géocaches dissimulées un peu partout sur notre territoire. A Meslan, des nouvelles géocaches à découvrir ! .

Rue de Beg Er Lann Plan d’eau Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 82 25 49

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English :

L’événement Initiation au Géocaching Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan