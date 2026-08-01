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AGENDA · Meslan

Kunda-Yoga en plein air Chez Solenn et Yorann Meslan

jeudi 20 août 2026 · Chez Solenn et Yorann · Meslan

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Chez Solenn et Yorann
Adresse
1 An Argoat
Ville
56320 Meslan
Département
Morbihan
Tarif

Meslan

Kunda-Yoga en plein air

Chez Solenn et Yorann 1 An Argoat Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan.   .

Chez Solenn et Yorann 1 An Argoat Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05 

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English :

L’événement Kunda-Yoga en plein air Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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