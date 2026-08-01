Kunda-Yoga en plein air Chez Solenn et Yorann Meslan
jeudi 20 août 2026 · Chez Solenn et Yorann · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Kunda-Yoga en plein air
Chez Solenn et Yorann 1 An Argoat Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan. .
Chez Solenn et Yorann 1 An Argoat Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kunda-Yoga en plein air Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Meslan (Morbihan)
- Fêtes locales Olympiades des enfants Ecole Notre-Dame Meslan 22 août 2026
- Fêtes locales concours de gâteaux Ecole Notre-Dame Meslan 22 août 2026
- Balade mobylette Meslan 23 août 2026
- Balade en mobylette Meslan 23 août 2026
- Initiation au Géocaching Rue de Beg Er Lann Meslan 23 août 2026