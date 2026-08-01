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AGENDA · Meslan

Fêtes locales Olympiades des enfants Ecole Notre-Dame Meslan

samedi 22 août 2026 · Ecole Notre-Dame · Meslan

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ecole Notre-Dame
Adresse
10 Rue Jean Guillemot
Ville
56320 Meslan
Département
Morbihan
Tarif

Meslan

Fêtes locales Olympiades des enfants

Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Jeux, défis et épreuves en équipe pour une après-midi sportive et joyeuse. Une équipe = 1 adulte + 5 enfants. Goûter offert. Nombreux lots à gagner. Inscription avant le samedi 22 août.   .

Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 82 25 49 

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English :

L’événement Fêtes locales Olympiades des enfants Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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