Fêtes locales Olympiades des enfants Ecole Notre-Dame Meslan
samedi 22 août 2026 · Ecole Notre-Dame · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Fêtes locales Olympiades des enfants
Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Jeux, défis et épreuves en équipe pour une après-midi sportive et joyeuse. Une équipe = 1 adulte + 5 enfants. Goûter offert. Nombreux lots à gagner. Inscription avant le samedi 22 août. .
Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 82 25 49
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English :
L’événement Fêtes locales Olympiades des enfants Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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