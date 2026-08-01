Fêtes locales concours de gâteaux Ecole Notre-Dame Meslan

Informations pratiques

Meslan

Fêtes locales concours de gâteaux

Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À vos fouets, vos spatules et vos plus belles recettes ! Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux concours de gâteaux !

Les participants sont invités à déposer leurs gâteaux à partir de 15h.

Laissez libre cours à votre créativité et préparez-nous de véritables merveilles, aussi belles que gourmandes !

Après la remise des prix à 17h, les gâteaux seront dégustés par les participants aux Olympiades des enfants, pour terminer cette belle journée sur une note gourmande et conviviale !

Venez nombreux pour admirer les créations, encourager les participants et partager un agréable moment en famille !

À vos fourneaux ! .

Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 82 25 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fêtes locales concours de gâteaux Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan