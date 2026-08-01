Fêtes locales concours de gâteaux Ecole Notre-Dame Meslan
samedi 22 août 2026 · Ecole Notre-Dame · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Fêtes locales concours de gâteaux
Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
À vos fouets, vos spatules et vos plus belles recettes ! Nous vous donnons rendez-vous pour un délicieux concours de gâteaux !
Les participants sont invités à déposer leurs gâteaux à partir de 15h.
Laissez libre cours à votre créativité et préparez-nous de véritables merveilles, aussi belles que gourmandes !
Après la remise des prix à 17h, les gâteaux seront dégustés par les participants aux Olympiades des enfants, pour terminer cette belle journée sur une note gourmande et conviviale !
Venez nombreux pour admirer les créations, encourager les participants et partager un agréable moment en famille !
À vos fourneaux ! .
Ecole Notre-Dame 10 Rue Jean Guillemot Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 62 82 25 49
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English :
L’événement Fêtes locales concours de gâteaux Meslan a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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