Balade en résistance Place de la République Étel

Informations pratiques

Étel

Balade en résistance

Place de la République Mairie – Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-19

3 associations

L’Anacr et Amis de la Résistance du comité du Pays d’Auray de Belz et LBMG de Plouharnel

Le Musée des thoniers d’Etel qui travaillent dans la transmission de la mémoire, vous propose une balade en Résistance à Etel.

Rendez-vous Mardi 4 août et mercredi 19 août.

Place de la mairie, à 10h.

Les balades en Résistance sont gratuites, un moment pour partager simplement avec vous l’histoire de notre commune d’Etel.

Etel, la maritime, Etel la résistante ! .

Place de la République Mairie – Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

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English :

L’événement Balade en résistance Étel a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon