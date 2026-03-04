Balade en train de jardin, Musée Rambolitrain, Rambouillet

Balade en train de jardin Samedi 23 mai, 20h00 Musée Rambolitrain Yvelines

1,50€

Montez à bord d’un train de jardin pour un pur moment de bonheur !

Musée Rambolitrain 4 Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034460 https://www.rambolitrain.com L’originalité du musée réside dans la présence simultanée de trains-jouets 1880 – 1950, de modèles réduits, réseaux fonctionnels ou animés, trains à vapeur à grandes échelles. Musée unique en France, qui reconstitue avec plus de 4.000 pièces de collection et 400 mètres de voies, l’histoire du chemin de fer.

