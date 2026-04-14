Randonnée vélo : Pédalez, rencontrez, dégustez, Gare de Rambouillet, Rambouillet
Randonnée vélo : Pédalez, rencontrez, dégustez, Gare de Rambouillet, Rambouillet vendredi 15 mai 2026.
Randonnée vélo : Pédalez, rencontrez, dégustez Vendredi 15 mai, 09h30 Gare de Rambouillet Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00
Une escapade gourmande à vélo à la rencontre de nos producteurs.
Et si vous preniez le temps de découvrir le territoire autrement ?
Entre forêts, villages et professionnels passionnés, cette journée à vélo vous emmène à la rencontre d’Aymeric, apiculteur engagé. Une aventure conviviale où l’on pédale, on échange, on découvre… et bien-sûr, on déguste !
• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
9H30 – DEPART DE RAMBOUILLET
Départ pour une belle balade à travers la campagne et la forêt, en direction du village de Gambaiseuil. Au fil des chemins, profitez du calme de la nature et laissez-vous porter par cette escapade au rythme des pédales.
12H00 – PAUSE PIQUE-NIQUE EN FORÊT DE GAMBAISEUIL
Pique- nique livré par le traiteur Les Délices Nomades. Après une belle balade, une pause déjeuner bien méritée. Installez-vous au cœur de la forêt, profitez du calme… et laissez la nature faire le reste.
13H00 – RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR & DEGUSTATION
Arrivée à Gambaiseuil pour un moment privilégié avec Aymeric, apiculteur passionné.
Participez à un atelier sur le monde fascinant des abeilles, leur rôle essentiel dans notre écosystème, et les secrets de fabrication du miel. Et bien-sûr… place à la dégustation.
14H30 – BALADE A VELO
Nous reprenons la route à travers la forêt pour un retour en douceur, bercés par les paysages et les souvenirs de cette journée riche en rencontres.
17H30 – ARRIVEE A RAMBOUILLET
Fin de la journée ou possibilité de prolonger l’expérience avec l’option nuit sur place.
• INFORMATIONS CLES
Durée : 1 journée
Distance : 42km
Niveau : confirmé
A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire.
Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)
Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et le Perray-en-Yvelines sont équipés d’espaces vélos.
• INSCRIPTION
L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.
Prix par personne : 36€
Option location de vélo
Option week-end au vert
Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires
Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr
Tél : 01.34.83.21.21.
• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE
Location VAE : à partir de 27€
Location VTC : à partir de 25€
• OPTION WEEK-END
Prolongez l’expérience avec une nuit à Rambouillet :
– Nuit + petit-déjeuner à la Villa Rambouillet (Prix : 58€/personne. Supplément single : 47€)
– Idéal pour s’offrir un week-end au vert complet avec une seconde randonnée le lendemain (randonnée vélo du samedi 16 mai : les incontournables de Rambouillet)
– Temps libre pour profiter de la ville, du parc et de l’ambiance
• CE PRIX COMPREND
o L’encadrement par un accompagnateur vélo
o Un pique-nique
o La visite et animation de l’atelier apiculture
o La dégustation de miel
o L’organisation complète de la journée
• CE PRIX NE COMPREND PAS :
o La location de vélo (en option)
o L’hébergement (en option)
o Les dépenses personnelles
Gare de Rambouillet Pl. Fernand Prud’homme, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134832121 »}] [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]
Au départ de la gare de Rambouillet, à 35 min de train depuis la gare de Paris Montparnasse. Une escapade gourmande à vélo à la rencontre d’un apiculteur passionné.
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