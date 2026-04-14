Randonnée vélo : Pédalez, rencontrez, dégustez, Gare de Rambouillet, Rambouillet

Randonnée vélo : Pédalez, rencontrez, dégustez Vendredi 15 mai, 09h30 Gare de Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-15T09:30:00+02:00 – 2026-05-15T17:00:00+02:00

Une escapade gourmande à vélo à la rencontre de nos producteurs.

Et si vous preniez le temps de découvrir le territoire autrement ?

Entre forêts, villages et professionnels passionnés, cette journée à vélo vous emmène à la rencontre d’Aymeric, apiculteur engagé. Une aventure conviviale où l’on pédale, on échange, on découvre… et bien-sûr, on déguste !

• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

9H30 – DEPART DE RAMBOUILLET

Départ pour une belle balade à travers la campagne et la forêt, en direction du village de Gambaiseuil. Au fil des chemins, profitez du calme de la nature et laissez-vous porter par cette escapade au rythme des pédales.

12H00 – PAUSE PIQUE-NIQUE EN FORÊT DE GAMBAISEUIL

Pique- nique livré par le traiteur Les Délices Nomades. Après une belle balade, une pause déjeuner bien méritée. Installez-vous au cœur de la forêt, profitez du calme… et laissez la nature faire le reste.

13H00 – RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR & DEGUSTATION

Arrivée à Gambaiseuil pour un moment privilégié avec Aymeric, apiculteur passionné.

Participez à un atelier sur le monde fascinant des abeilles, leur rôle essentiel dans notre écosystème, et les secrets de fabrication du miel. Et bien-sûr… place à la dégustation.

14H30 – BALADE A VELO

Nous reprenons la route à travers la forêt pour un retour en douceur, bercés par les paysages et les souvenirs de cette journée riche en rencontres.

17H30 – ARRIVEE A RAMBOUILLET

Fin de la journée ou possibilité de prolonger l’expérience avec l’option nuit sur place.

• INFORMATIONS CLES

Durée : 1 journée

Distance : 42km

Niveau : confirmé

A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire.

Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)

Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et le Perray-en-Yvelines sont équipés d’espaces vélos.

• INSCRIPTION

L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.

 Prix par personne : 36€

 Option location de vélo

 Option week-end au vert

Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires

Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr

Tél : 01.34.83.21.21.

• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE

Location VAE : à partir de 27€

Location VTC : à partir de 25€

• OPTION WEEK-END

Prolongez l’expérience avec une nuit à Rambouillet :

– Nuit + petit-déjeuner à la Villa Rambouillet (Prix : 58€/personne. Supplément single : 47€)

– Idéal pour s’offrir un week-end au vert complet avec une seconde randonnée le lendemain (randonnée vélo du samedi 16 mai : les incontournables de Rambouillet)

– Temps libre pour profiter de la ville, du parc et de l’ambiance

• CE PRIX COMPREND

o L’encadrement par un accompagnateur vélo

o Un pique-nique

o La visite et animation de l’atelier apiculture

o La dégustation de miel

o L’organisation complète de la journée

• CE PRIX NE COMPREND PAS :

o La location de vélo (en option)

o L’hébergement (en option)

o Les dépenses personnelles

Gare de Rambouillet Pl. Fernand Prud’homme, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134832121 »}] [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]

Au départ de la gare de Rambouillet, à 35 min de train depuis la gare de Paris Montparnasse. Une escapade gourmande à vélo à la rencontre d’un apiculteur passionné.