Carte blanche au conservatoire, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Carte blanche au conservatoire Samedi 23 mai, 19h30 Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Soumis aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Pour lancer la Nuit européenne des musées, venez écouter les intermèdes musicaux des Solistes de la Maîtrise de Rambouillet a cappella et accompagnés au piano, sous la direction de Stéphane Ung, toutes les 30 minutes, dans le jardin du Roi de Rome.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Le palais du Roi de Rome accueille le musée municipal de la ville de Rambouillet. A l’espace d’accueil est rappelée l’évolution historique et architecturale de la ville.

Le RDC présente les collections permanentes, dont quelques-uns des 2400 jeux de l’oie que possède la ville.

A l’étage sont organisées 4 expositions temporaires par an autour de thématiques telles que l’architecture et le patrimoine, les arts plastiques, la photographie, l’art animalier, l’Empire.

Le palais accueille également un espace dédié aux ateliers pédagogiques. De plus, dans le jardin du palais se trouve le pavillon du Verger, avec sa salle des médaillons récemment restaurée, ainsi qu’un espace d’interprétation. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Intermèdes musicaux des solistes de la Maîtrise de Rambouillet

© Jérôme Petitpas