Les incontournables de Rambouillet à vélo, Gare de Rambouillet, Rambouillet
Les incontournables de Rambouillet à vélo, Gare de Rambouillet, Rambouillet samedi 16 mai 2026.
Les incontournables de Rambouillet à vélo Samedi 16 mai, 10h00 Gare de Rambouillet Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00
Une balade douce entre château, ferme royale et saveurs locales !
Que vous poursuiviez l’aventure de la vielle ou que vous nous rejoigniez pour la journée, cette balade à vélo vous invite à découvrir les trésors incontournables de Rambouillet. Entre patrimoine d’exception, nature préservée et plaisirs gourmands, laissez-vous guider pour une journée riche en découvertes… et en saveurs.
• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
10H00 – DEPART ET BALADE EN FORET
Départ depuis la gare de Rambouillet, ou depuis votre hébergement si vous avez choisi l’option week-end.
Nous commençons la journée par une agréable balade à vélo à travers la forêt de Rambouillet, l’une des plus vastes et préservées d’Ile-de-France. Le rythme est tranquille, accessible à tous, et ponctué de pauses pour profiter pleinement de la nature.
12H00 – DEJEUNER A LA FERME : SAVEURS LOCALES ET DE SAISON
Nous rejoignons la Bergerie Nationale, lieu emblématique du patrimoine agricole français.
Un déjeuner de saison, préparé par Aude, vous sera servi sur place, mettant à l’honneur des produits locaux et de saison. Un moment convivial et gourmand dans un cadre exceptionnel.
13H30 – VISITE DE LA BERGERIE NATIONALE
Après le repas, place à la découverte de ce site historique fondé sous Louis XVI.
Vous pourrez découvrir la ferme pédagogique, ses animaux et les savoir-faire agricoles qui font vivre ce lieu unique.
15H00 – BALADE DANS LE PARC DU CHATEAU ET VISITE DU DOMAINE ROYAL
Nous reprenons les vélos pour une balade paisible à travers le parc du Château de Rambouillet, avant de partir à la découverte de ses trésors architecturaux :
– Le Château de Rambouillet : ancienne résidence royale et présidentielle
– La Laiterie de la Reine, édifiée pour Marie-Antoinette
– La Chaumière aux Coquillages, fabrique insolite et poétique nichée dans le parc
Une immersion fascinante dans l’histoire, entre nature et élégance.
17H00 – RETOUR VERS LA GARE DE RAMBOUILLET
Retour à vélo après une journée riche en découverte, accessible et ressourçante.
• INFORMATIONS CLES :
Durée : 1 journée
Distance : 20km
Niveau : modéré
A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire, pique-nique.
Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)
Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et les Essarts-le-Roi sont équipés d’espaces vélos.
• INSCRIPTION
L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.
Prix par personne : 50€
Option location de vélo
Option week-end au vert
Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires
Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr
Tél : 01.34.83.21.21.
• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE
Location VAE : à partir de 27€
Location VTC : à partir de 25€
• OPTION WEEK-END
Prolongez l’expérience avec une nuit à Rambouillet :
– Nuit + petit-déjeuner à la Villa Rambouillet (Prix : 58€/personne. Supplément single : 47€)
– Idéal pour s’offrir un week-end au vert.
• CE PRIX COMPREND
o L’encadrement par un accompagnateur vélo
o Le déjeuner local et de saison
o L’entrée et la visite libre de la Bergerie Nationale
o La visite du Château du château de Rambouillet et de ses fabriques
o L’organisation de la journée complète
• CE PRIX NE COMPREND PAS :
o La location de vélo (en option)
o L’hébergement (en option)
o Les dépenses personnelles
Gare de Rambouillet Pl. Fernand Prud’homme, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.34.83.21.21. »}] [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]
Une balade douce entre château, ferme royale et saveurs locales ! Cette balade à vélo vous invite à découvrir les trésors incontournables de Rambouillet.
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