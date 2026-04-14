Les incontournables de Rambouillet à vélo, Gare de Rambouillet, Rambouillet

Les incontournables de Rambouillet à vélo Samedi 16 mai, 10h00 Gare de Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Une balade douce entre château, ferme royale et saveurs locales !

Que vous poursuiviez l’aventure de la vielle ou que vous nous rejoigniez pour la journée, cette balade à vélo vous invite à découvrir les trésors incontournables de Rambouillet. Entre patrimoine d’exception, nature préservée et plaisirs gourmands, laissez-vous guider pour une journée riche en découvertes… et en saveurs.

• LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

10H00 – DEPART ET BALADE EN FORET

Départ depuis la gare de Rambouillet, ou depuis votre hébergement si vous avez choisi l’option week-end.

Nous commençons la journée par une agréable balade à vélo à travers la forêt de Rambouillet, l’une des plus vastes et préservées d’Ile-de-France. Le rythme est tranquille, accessible à tous, et ponctué de pauses pour profiter pleinement de la nature.

12H00 – DEJEUNER A LA FERME : SAVEURS LOCALES ET DE SAISON

Nous rejoignons la Bergerie Nationale, lieu emblématique du patrimoine agricole français.

Un déjeuner de saison, préparé par Aude, vous sera servi sur place, mettant à l’honneur des produits locaux et de saison. Un moment convivial et gourmand dans un cadre exceptionnel.

13H30 – VISITE DE LA BERGERIE NATIONALE

Après le repas, place à la découverte de ce site historique fondé sous Louis XVI.

Vous pourrez découvrir la ferme pédagogique, ses animaux et les savoir-faire agricoles qui font vivre ce lieu unique.

15H00 – BALADE DANS LE PARC DU CHATEAU ET VISITE DU DOMAINE ROYAL

Nous reprenons les vélos pour une balade paisible à travers le parc du Château de Rambouillet, avant de partir à la découverte de ses trésors architecturaux :

– Le Château de Rambouillet : ancienne résidence royale et présidentielle

– La Laiterie de la Reine, édifiée pour Marie-Antoinette

– La Chaumière aux Coquillages, fabrique insolite et poétique nichée dans le parc

Une immersion fascinante dans l’histoire, entre nature et élégance.

17H00 – RETOUR VERS LA GARE DE RAMBOUILLET

Retour à vélo après une journée riche en découverte, accessible et ressourçante.

• INFORMATIONS CLES :

Durée : 1 journée

Distance : 20km

Niveau : modéré

A prévoir : 1 vélo par personne (possible à la location), casque et antivol obligatoire, pique-nique.

Encadrement en petit groupe à vélo (nombre de participants limité)

Les trains reliant la gare de Paris Montparnasse et les Essarts-le-Roi sont équipés d’espaces vélos.

• INSCRIPTION

L’inscription à la randonnée à vélo est obligatoire.

 Prix par personne : 50€

 Option location de vélo

 Option week-end au vert

Inscription et informations auprès de l’Office de Tourisme Rambouillet Territoires

Mail : contact@rambouillet-tourisme.fr

Tél : 01.34.83.21.21.

• OPTION LOCATION VELO A LA JOURNEE

Location VAE : à partir de 27€

Location VTC : à partir de 25€

• OPTION WEEK-END

Prolongez l’expérience avec une nuit à Rambouillet :

– Nuit + petit-déjeuner à la Villa Rambouillet (Prix : 58€/personne. Supplément single : 47€)

– Idéal pour s’offrir un week-end au vert.

• CE PRIX COMPREND

o L’encadrement par un accompagnateur vélo

o Le déjeuner local et de saison

o L’entrée et la visite libre de la Bergerie Nationale

o La visite du Château du château de Rambouillet et de ses fabriques

o L’organisation de la journée complète

• CE PRIX NE COMPREND PAS :

o La location de vélo (en option)

o L’hébergement (en option)

o Les dépenses personnelles

Gare de Rambouillet Pl. Fernand Prud’homme, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.34.83.21.21. »}] [{« link »: « mailto:contact@rambouillet-tourisme.fr »}]

Une balade douce entre château, ferme royale et saveurs locales ! Cette balade à vélo vous invite à découvrir les trésors incontournables de Rambouillet.