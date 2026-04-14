Concert DOPPLeR x MEDICIS x Shaker Poisson, Usine à Chapeaux, Rambouillet

Concert DOPPLeR x MEDICIS x Shaker Poisson Jeudi 7 mai, 20h45 Usine à Chapeaux Yvelines

TP : 13€ / TR : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:45:00+02:00 – 2026-05-07T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:45:00+02:00 – 2026-05-07T23:45:00+02:00

Une soirée noise, post-rock avec DOPPLeR, le groupe mythique de la scène noise française de retour après 15 ans de silence discographique et deux projets émergents : MEDICIS et Shaker Poisson, prêts à prendre la relève !

Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta – Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 01.30.88.89.00 https://www.usineachapeaux.fr/ https://www.instagram.com/usineachapeaux/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.usineachapeaux.fr/agenda/428-DOPPLeR-x-MEDICIS-x-Shaker-Poisson »}] L’Usine à Chapeaux est une association socio-culturelle qui a pour objet de permettre l’épanouissement des individus à travers la culture, des initiatives sociales, des organisations et pratiques collectives et le développement du lien social.

Elle porte différents labels : Centre Social par la CAF (renouvelé en 2022) ; Information Jeunesse (IJ) par la DRDJS (renouvelé en 2022) ; SMAC par la DRAC IDF.

Elle touche une diversité de publics par différents champs d’actions et différents publics : parentalité, enfance, jeunesse, seniors, social, pratique de loisirs, …

Une soirée noise, post-rock avec DOPPLeR, le groupe mythique de la scène noise française concert noise