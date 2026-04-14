Prix de la Ville – Biennale de Rambouillet « Véronique Heim – Présences », Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Prix de la Ville – Biennale de Rambouillet « Véronique Heim – Présences » Samedi 23 mai, 20h00 Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La Ville de Rambouillet met à l’honneur Véronique Heim, lauréate du Prix de la Ville lors de la 5ᵉ Biennale des Beaux-Arts.

À travers les expositions « Prix de la Ville – Biennale de Rambouillet », le Palais du Roi de Rome valorise le travail des artistes primés et affirme son soutien à la création contemporaine.

Véronique Heim, autodidacte en sculpture depuis 2021, se consacre principalement aux bustes, dans lesquels elle cherche à saisir expression, émotion et présence intérieure. Elle mêle observation et interprétation pour saisir l’expression plus que la ressemblance, créant des œuvres sensibles où intuition et quête d’authenticité guident sa démarche artistique.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Le palais du Roi de Rome accueille le musée municipal de la ville de Rambouillet. A l’espace d’accueil est rappelée l’évolution historique et architecturale de la ville.

Le RDC présente les collections permanentes, dont quelques-uns des 2400 jeux de l’oie que possède la ville.

A l’étage sont organisées 4 expositions temporaires par an autour de thématiques telles que l’architecture et le patrimoine, les arts plastiques, la photographie, l’art animalier, l’Empire.

Le palais accueille également un espace dédié aux ateliers pédagogiques. De plus, dans le jardin du palais se trouve le pavillon du Verger, avec sa salle des médaillons récemment restaurée, ainsi qu’un espace d’interprétation. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

Exposition de sculptures : « Présences », de Véronique Heim

© Véronique Heim