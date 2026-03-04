Découvrez le musée Rambolitrain de nuit, Musée Rambolitrain, Rambouillet
Découvrez le musée Rambolitrain de nuit Samedi 23 mai, 20h00 Musée Rambolitrain Yvelines
Entrée libre selon jauge en vigueur
Découvrez ou redécouvrez les collections de trains-jouets du 1er étage. Des démonstrations du fonctionnement de trains-jouets à vapeur ou mécanique ponctueront la soirée.
Puis direction le 2nd étage du musée, sur le réseau maquette où règne une ambiance particulière nocturne jamais vue ! Balade au clair de lune, dîner aux chandelles, départs des trains vers des contrées oniriques…
Musée Rambolitrain 4 Place Jeanne d’Arc, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034460 https://www.rambolitrain.com L’originalité du musée réside dans la présence simultanée de trains-jouets 1880 – 1950, de modèles réduits, réseaux fonctionnels ou animés, trains à vapeur à grandes échelles. Musée unique en France, qui reconstitue avec plus de 4.000 pièces de collection et 400 mètres de voies, l’histoire du chemin de fer.
