Balade Enchantée Emerveillement en Famille Erdeven
mercredi 15 juillet 2026 · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Balade Enchantée Emerveillement en Famille
Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Fée Dine vous emmène dans le monde fantastique du Vivant et ses multiples dimensions, explorer de vos 5 sens et plus ;)
Au programme Découverte nature, Contes, Land Art, Jeux, …
Balade pour petits et grands enfants ;)
Durée de 1h30 environ
Rendez-vous près de Erdeven (56) (lieu selon météo)
à 15h
Tous les Mercredis de Juillet et Août 2026 .
Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62
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English :
L’événement Balade Enchantée Emerveillement en Famille Erdeven a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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