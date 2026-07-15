Informations pratiques

Erdeven

Balade Enchantée Emerveillement en Famille

Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Fée Dine vous emmène dans le monde fantastique du Vivant et ses multiples dimensions, explorer de vos 5 sens et plus ;)

Au programme Découverte nature, Contes, Land Art, Jeux, …

Balade pour petits et grands enfants ;)

Durée de 1h30 environ

Rendez-vous près de Erdeven (56) (lieu selon météo)

à 15h

Tous les Mercredis de Juillet et Août 2026 .

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 63 89 14 62

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English :

L’événement Balade Enchantée Emerveillement en Famille Erdeven a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon