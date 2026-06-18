Vouneuil-sur-Vienne

Balade et atelier nature

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Une expérience sur la réserve au cours de laquelle vous aurez l’occasion de participer à des ateliers créatifs et jeux aux thématiques diverses et variées autours de la vie sur la réserve, de ses mares et de ses habitants.

Rendez-vous les vendredis au chalet d’accueil de la réserve à 9h30.

Tenues et équipements adaptés aux conditions météo (gourdes, casquettes, coupes-vent…).

Interdit aux vélos et aux chiens même tenus en laisse.

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes). .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade et atelier nature

L’événement Balade et atelier nature Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne